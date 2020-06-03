В Сочи сотрудниками полиции задержан мужчина за нанесение умышленного причинения тяжкого вреда здоровью

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В Сочи сотрудниками полиции задержан мужчина нанесший несколько ударов в область живота беременной сожительнице.

В настоящее время следственным подразделением Управления Внутренних Дел по г. Сочи в отношении подозреваемого возбужденно уголовное дело по признакам состава преступления предусмотренного ч.1 ст.111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

На период предварительного следствия, подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие.

Источник: https://23.xn--b1aew.xn--p1ai/Pressa