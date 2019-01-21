Сочинские полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью

/Происшествия/

В дежурную часть УВД по городу Сочи поступило сообщение о том, что городскую больницу в бессознательном состоянии доставлен мужчина с ножевым ранением брюшной полости.

При проверке сотрудники полиции установили, что потерпевший работает в такси. По завершению одной из поездок пассажир отказался оплачивать услуги по перевозке и собирался покинуть автомобиль. После того, как водитель попытался остановить мужчину, злоумышленник выхватил нож, нанес удар в живот и скрылся в неизвестном направлении.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность нападавшего и его местонахождение. В течение нескольких часов правоохранители задержали 19-летнего подозреваемого по месту его проживания и доставили в отдел полиции.

В настоящее время следственным отделом УВД по городу Сочи в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет. Подозреваемый заключен под стражу. Ведется следствие.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю