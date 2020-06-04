Полицейские Новороссийска предостерегают

/Криминал/

За сутки в дежурную часть отдела полиции Южного района Управления МВД России по городу Новороссийску поступили заявления от местных жителей, которые сообщили, что стали жертвами мошенничеств, граждане неосмотрительно лишились более 500 000 рублей.

Местные жители перевели денежные средства на счета мошенников, сообщив конфиденциальные сведения о банковских счетах (пароли и код из смс сообщения от банка). Суммы ущерба составляют от десяти до сотен тысяч рублей у каждого из потерпевших.

Жертвами дистанционных мошенников стали 61-летний житель Южного района и две 40 - летние женщины проживающие в том же районе, им на мобильные телефоны поступили звонки от мошенников, которые представлялись службой безопасности банка. Мошенники сообщили, что взломан личный кабинет и необходимо назвать код из сообщения, после этих операций у заявителей с их банковской карты были списаны средства.

Также зарегистрирован факт преступления при покупке товара через Интернет, 29-летняя женщина хотела приобрести на сайте-однодневке детское автокресло и стала жертвой обмана.

Полицейские напоминают, самый лучший способ борьбы с мошенничествами - ваша бдительность и осторожность!

- не сообщайте посторонним лицам данные о своих банковских картах, в частности персональные идентификационные номера (CVC – последние три цифры на обратной стороне карты), даже сотрудникам банка.

Ни один сотрудник банка не имеет права спрашивать PIN – код;

- не храните PIN – код рядом с картой;

- не совершайте покупки на сайтах, не внушающих доверия или требующих предоплату. Не проверив точный адрес сайта, вы можете попасть на сайт двойник или сайт – однодневку.

- целесообразно подключить СМС информирование. Такая услуга позволяет отслеживать все операции, совершенные с вашей карты.

Источник: пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску