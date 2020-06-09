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Прокуратура Москвы поставила на контроль Дело о ДТП в котором нетрезвый актер Михаил Ефремов "убил" человека
Прокуратура Москвы поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела возбужденного по факту ДТП на Смоленской площади, в результате которого погиб человек.
Кроме того, прокуратура проверит исполнение уполномоченными органами требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения в отношении водителя - М.Ефремова, находившегося на момент ДТП в состоянии алкогольного опьянения.
По результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
Источник: Прокуратура Москвы