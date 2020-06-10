В рамках расследования уголовного дела о покушении на мошенничество адвокат объявлен в розыск

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Руководителем следственного управления Следственного комитета России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело в отношении адвоката адвокатской палаты Краснодарского края и его помощника. Они подозреваются в покушении на мошенничество, с использованием служебного положения (ч.3 ст.30, ч.3 ст.159 УК РФ).

По версии следствия, не позднее апреля 2020 года злоумышленники, с целью личного обогащения, договорились похитить путем обмана денежные средства знакомого. С этой целью фигуранты предложили мужчине оказать помощь в сдаче квалификационного экзамена для присвоения статуса адвоката. При этом, согласно распределенных ролей, адвокат сообщил знакомому ложные сведения, что якобы, обладает связями с сотрудниками адвокатской палаты края, и в случае получения им денежных средств в сумме 350 тысяч рублей, передаст их представителям палаты и договорится с ними о положительной оценке результатов экзамена. Второй подозреваемый, в свою очередь, для придания убедительности их действиям, должен был оказать помощь местному жителю в сборе необходимых документов. Мужчина согласился, но понимая, что действия подозреваемых носят противоправный характер, сообщил о данном требовании в следственные органы СКР по краю. 23 мая 2020 года около одного из кафе города Новороссийска подозреваемые встретились с заявителем для получения требуемой ими суммы, однако, их дальнейшие действия были пресечены оперативными сотрудниками управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление обстоятельств совершенного преступления и возможных других эпизодов незаконной деятельности. Расследование уголовного дела продолжается. Вместе с тем, 37-летний адвокат адвокатской палаты Краснодарского края Роман Корсуворов от органов предварительного следствия скрылся, в связи с чем объявлен в федеральный розыск.

Всех, кто обладает информацией о месте нахождения разыскиваемого, следствие просит сообщить об этом по телефону 8-8617-61-43-07.

Источник: https://kuban.sledcom.ru/