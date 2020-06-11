Сочинские полицейские пресекли незаконную продажу сильнодействующих лекарств

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При проверке информации, поступившей оперативным путем, сотрудники ОКОН УВД по городу Сочи обнаружили и изъяли в подсобном помещении одной из аптек города-курорта более 1 000 единиц лекарственных препаратов, реализуемых без рецепта врача.

По результатам проверки в отношении юридического лица, а также 30-летнего генерального директора торгового объекта полицейские составили административные материалы по части 4 статьи 14.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией)». Кроме изъятия предмета правонарушения санкции указанной статьи предусматривают наказание в виде выплаты штрафа.

Источник: https://23.xn--b1aew.xn--p1ai/Pressa