Сотрудники полиции Кавказского района пресекли деятельность наркопритона

/Криминал/

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Кавказскому району оперативным путем получили информацию о том, что один из местных жителей содержит наркопритон. При проверке сведения подтвердились.

Установлено, что 43-летний мужчина систематически предоставлял свое жилище наркозависимым лицам для употребления запрещенных веществ.

При осмотре территории домовладения подозреваемого полицейские обнаружили и изъяли около 60 граммов марихуаны, что подтвердило проведенное исследование, а также предметы, используемые для употребления наркотических средств.

В настоящее время отделом дознания ОМВД России по Кавказскому району в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 232 и частью 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» и «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Санкции указанных статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет. Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Источник: https://23.xn--b1aew.xn--p1ai/Pressa