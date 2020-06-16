В Новороссийске приезжему из Ленинградской области предъявлено обвинение в незаконном сбыте наркотиков

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В ходе личного досмотра обвиняемого полицейские обнаружили и изъяли более 400 граммов мефедрона.

В производстве следственного отдела полиции Восточного района Управления МВД России по городу Новороссийску находится уголовное дело, возбужденное в отношении 33-летнего жителя Ленинградской области по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков оперативным путем получили информацию о том, что приезжий из Ленинградской области может быть причастен к незаконному сбыту наркотиков на территории города-героя. При проверке сведения подтвердились.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали мужчину на территории гаражного кооператива и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

При личном досмотре злоумышленника полицейские обнаружили и изъяли 4 полимерных пакета с кристаллическим веществом светло-желтого цвета, а так же три бумажные пластины с перфорацией. Согласно заключению экспертизы содержимым пакетов является наркотическое средство - мефедрон, общей массой около 400 граммов, а на бумажных пластинах содержится наркотическое средство ЛСД, общей массой 7 миллиграммов.

Установлено, что задержанный приобрел оптовую партию запрещенных веществ, которую планировал расфасовать и сбыть путем осуществления тайниковых закладок на территории города.

В настоящее время приезжему предъявлено обвинение в инкриминируемом деликте. Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Источник: https://xn--b1amdelgbarlac.23.xn--b1aew.xn--p1ai/