В Геленджике чиновнику предъявлено обвинение в мошенничестве

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В производстве следственного отдела ОМВД России по городу Геленджику находится уголовное дело, возбужденное в отношении 43-летнего местного жителя, по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

При проверке информации, полученной оперативным путем, сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции выявили факт мошенничества с использованием служебного положения руководителем управления ЖКХ городской администрации.

Установлено, что по распоряжению 43-летнего обвиняемого рабочие муниципального предприятия произвели сортировку строительного и бытового мусора, вывезли отсортированные металл, картон и пластмассу на служебном транспорте и сдали в пункты приема за денежное вознаграждение. При этом чиновник не издал соответствующие распорядительные документы на данный вид деятельности, вырученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению. Сумма ущерба составила 835 000 рублей.

В настоящее время на основании собранных следствием доказательств противоправной деятельности злоумышленнику предъявлено обвинение в инкриминируемом деликте. На период предварительного следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Источник: https://23.xn--b1aew.xn--p1ai/Pressa