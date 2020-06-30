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Полицейские Новороссийска выявили факт незаконной предпринимательской деятельности

Правоохранители провели рейдовые мероприятия на пляжах Новороссийска.

Сотрудниками отдела по исполнению административного законодательства Управления МВД России по городу Новороссийску в ходе рейдовых мероприятий на городских пляжах, в урочище Широкая Балка выявлен гражданин, организовавший деятельность по прокату катамарана  без соответствующего разрешения.

В отношении 38-летнего местного  жителя составлен  протокол об административном правонарушении по ст.7.6 КоАП РФ (Самовольное занятие водного объекта или пользование им с нарушением установленных условий). Санкции данной статьи предусматривают  наказание в виде административного штрафа в размере до 3000 рублей. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

Источник: пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску

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Категория: Новости / Криминал

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