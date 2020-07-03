Оправдательный приговор жителю Бугульмы отменили

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Верховный суд Татарстана отменил оправдательный приговор жителю Бугульмы по делу о сексуальном насилии над полуторагодовалой дочкой.

Уголовное дело направлено на новое судебное рассмотрение. Пока не закончатся судебные тяжбы, нельзя допускать биологического отца к ребенку, рассказала в интервью радио Sputnik уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Гузель Удачина.

Напомним, ранее суд не нашел в действиях обвиняемого Сергея Кукушкина состава преступления, посчитав, что он травмировал дочь случайно. Позже на одном из заседаний суда Кукушкин признался, что "просто психанул" после ссоры с женой. Несмотря на это и на заключение экспертов о том, что травмы ребенка не могли быть случайны, суд оправдал мужчину.

"Работа по оказанию помощи и содействия семье ведется с ноября 2019 года, и сейчас семья находится в зоне профилактической реабилитационной работы. Все необходимое для ребенка делается. Оправдательный приговор не вступил в законную силу, дело опять передано на рассмотрение в районный суд. Потенциально, пока не закончатся судебные тяжбы, в целях гарантии защиты интересов ребенка необходимо обеспечить недопущение возможности совместного проживания и участия в воспитании ребенка со стороны биологического отца", – считает Гузель Удачина.

Факт причинения вреда здоровью ребенка был, поэтому ответственность должна наступить, отметила уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан.

"Преступления насильственного характера – это максимально широкий спектр таких преступлений. Не только против половой неприкосновенности, но и другие действия, в том числе жестокое обращение с ребенком, причинение легкого вреда здоровья. Это все насильственные действия, и это уголовно наказуемые деяния. Вред здоровью ребенка был причинен, ответственность должна наступить", – сказала Гузель Удачина.

После оправдательного приговора в твиттере появились хештеги #казаньпосадилапедофила и #зверявтюрьму. На Change.org появилась петиция с требованием наказать мужчину.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/