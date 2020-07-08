Белореченские полицейские раскрыли кражу

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В дежурную часть Отдела МВД России по Белореченскому району с сообщением о краже денежных средств обратился руководитель местного магазина. Мужчина пояснил полицейским, что из кассы торговой точки пропало 250 000 рублей.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции осмотрели место происшествия и опросили возможных очевидцев.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили личность и местонахождение подозреваемого. 19-летнего молодого человека участковые уполномоченные полиции задержали по месту его проживания и доставили в Отдел для дальнейшего разбирательства.

Установлено, что ночью подозреваемый проник в помещение магазина, взломав дверной замок, и похитил из кассы дневную выручку. Часть денежных средств полицейские изъяли в домовладении злоумышленника и вернули заявителю.

В настоящее время следственным отделом ОМВД России по Белореченскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». На период предварительного следствия задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Источник: https://23.xn--b1aew.xn--p1ai/Pressa