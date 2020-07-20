/Криминал/

Пограничным управлением ФСБ России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по факту незаконной добычи (вылова) водных биологических ресурсов.

Ранее, сотрудниками Пограничного управления был выявлен гражданин РФ 1977 г.р., который в акватории Темрюкского залива незаконно добыл запрещенными орудиями лова (вентерями) креветку в количестве более 2 800 экземпляров.

Пограничное управление напоминает, что добыча креветки в Азовском море и Керченском проливе запрещена с 1 июля по 31 июля, а в Черном море с 1 июня по 31 августа.

В запретные для добычи (вылова) сроки (периоды) взыскание ущерба осуществляется в двукратном размере.

Источник: http://ps.fsb.ru/