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Возбуждено уголовное дело по факту незаконной добычи (вылова) водных биологических ресурсов
Пограничным управлением ФСБ России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по факту незаконной добычи (вылова) водных биологических ресурсов.
Ранее, сотрудниками Пограничного управления был выявлен гражданин РФ 1977 г.р., который в акватории Темрюкского залива незаконно добыл запрещенными орудиями лова (вентерями) креветку в количестве более 2 800 экземпляров.
Пограничное управление напоминает, что добыча креветки в Азовском море и Керченском проливе запрещена с 1 июля по 31 июля, а в Черном море с 1 июня по 31 августа.
В запретные для добычи (вылова) сроки (периоды) взыскание ущерба осуществляется в двукратном размере.
Источник: http://ps.fsb.ru/