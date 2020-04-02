Сроки запрета вылова водных биоресурсов

/Происшествия/

Пограничное управление ФСБ России по Краснодарскому краю напоминает, что в соответствии с п. 47 Правил рыболовства для Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна, утвержденных приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 9 января 2020 г. № 1, установлены запретные для добычи (вылова) водных биоресурсов сроки (периоды):

до 31 мая - в азовских лиманах Краснодарского края (кроме лиманов Ейского, Бейсугского и Ахтарского);

до 1 мая - в Ейском, Бейсугском и Ахтарском лиманах;

до 31 мая - камбалы-глоссы в Азовском море, Керченском проливе и заливе Сиваш;

в течение всего года - судака и берша в азовских лиманах Краснодарского края, включая лиманы Ейский, Бейсугский, Ахтарский, Курчанский и Большой Ахтанизовский, в Азовском море и в Таганрогском заливе;

до 30 апреля - тарани и плотвы в Азовском море, Таганрогском заливе;

до 30 апреля - кефалей (сингиль, лобан, остронос) повсеместно.