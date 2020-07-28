В Мостовском районе местный житель подозревается в причинении телесных повреждений супруге, повлекших ее смерть

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Лабинским межрайонным следственным отделом СКР по Краснодарскому краю в отношении 59-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело. Он подозревается в причинении телесных повреждений 55-летней супруге, повлекших ее смерть (ч.4 ст.111 УК РФ).

Установлено, что супруги проживали в микрорайоне Энергетиков поселка Мостовского. По версии следствия, вечером 25 июля 2020 года родственники употребляли алкогольные напитки дома. В ходе распития спиртного между ними произошла ссора из-за чрезмерного употребления алкоголя мужчиной. Во время конфликта фигурант нанес оппонентке не менее четырех ударов руками в область головы. После произошедшего супруги легли спать. Проснувшись утром, мужчина обнаружил потерпевшую без признаков жизни, и вызвал на место бригаду скорой медицинской помощи. Прибывшие медики констатировали смерть женщины, которая наступила в результате причиненной ей черепно-мозговой травмы. Между тем, подозреваемый не сообщил правоохранителям о своей причастности к гибели родственницы.

Благодаря грамотно проведенным следователем территориального следственного отдела СКР по краю следственным действиям была установлена причастность мужчины к гибели потерпевшей и он был задержан.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательственной базы и установление всех обстоятельств произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза. В ближайшее время следователь намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: https://kuban.sledcom.ru/