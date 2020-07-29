Незаконная добыча водных ресурсов

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Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю в рамках работы по пресечению незаконной добычи водных биологических ресурсов на берегу Кизилташского лимана Анапского района выявлен очередной правонарушитель.

У задержанного обнаружено и изъято: около 600 экз. камбалы-глосса, сети общей длинной 750 м., маломерное плавательное средство. В отношении указанного гражданина проводятся процессуальные мероприятия.

Напоминаем, что система Кизилташских лиманов в соответствии с п.51 региональных Правил рыболовства, относится к районам, запретным для добычи (вылова) водных биоресурсов.

Источник: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.