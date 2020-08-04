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Адлерским районным судом города Сочи Краснодарского края за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение Государственной границы РФ) осужден гражданин РФ.

Данный гражданин совершил пересечение Государственной границы Российской Федерации без действительных документов на право выезда из Российской Федерации в обход установленного пункта пропуска.

Данным гражданином на момент вынесения приговора не было исполнено наказание за совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 УК РФ, ч. 1 ст. 158 УК РФ (исправительные работы сроком на 5 месяцев с удержанием 10 процентов заработка осужденного в доход государства), судимость в установленном законом порядке не снята и не погашена.

С учетом содеянного и конкретных обстоятельств дела, а также влияния назначенного наказания на исправление осужденного, ему назначено наказание в виде реального лишения свободы, а именно в виде лишения свободы сроком на 5 месяцев, с отбыванием наказания в колонии поселении.

Приговор суда вступил в законную силу.

Источник: http://ps.fsb.ru/department.htm