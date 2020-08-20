В Новороссийске полицейские возбудили уголовное дело в отношении мужчины, виновного в ДТП

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Установлено, что 32-летний местный житель, находясь в алкогольном опьянении, совершил дорожное происшествие, повлекшее тяжкий вред здоровью пассажира.

Следственным подразделением Управления МВД России по городу Новороссийску возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 264 и частью 2 статьи 264 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» в отношении 32-летнего местного жителя. Мужчина совершил дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пассажиру, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причинен тяжкий вред здоровью.

В ходе следствия было установлено, что причиной ДТП явилось грубое нарушение водителем правил дорожного движения. Подозреваемый, будучи лишенным права управления транспортным средством, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ехал за рулем своего автомобиля. Не справившись с управлением, мужчина допустил выезд на полосу встречного движения, в результате которого машина допустила столкновение с автомобилем, двигавшимся на встречу.

Обвинительное заключение с материалами уголовного дела направлено прокурору города Новороссийска. Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Источник: пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску