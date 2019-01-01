По факту аварии в Тихорецком районе полицейскими возбуждено уголовное дело

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Следственным отделом ОМВД России по Тихорецкому району по факту ДТП, в котором погибло четыре человека и двое травмированы, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 Уголовного кодекса Российской федерации «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

По предварительным данным, 30 декабря в 15:40, в районе 60-го километра федеральной автодороги «Кавказ», мужчина 1988 года рождения, управляя автомобилем Mercedes, допустил выезд на полосу встречного движения и лобовое столкновение с автомобилем Hyundai Accent под управлением местного жителя 1981 года рождения.

В результате ДТП на месте от полученных травм скончались оба водителя, а также пассажиры Hyundai - женщина 1987 года рождения и мальчик 2016 года рождения. В ЦРБ с различными травмами госпитализированы пассажиры автомобиля Mercedes – мужчины 1976 и 2000 годов рождения.

В настоящее время сотрудниками полиции проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.

Источник: дежурный сотрудник УИ и ОС ГУ МВД России по Краснодарскому краю