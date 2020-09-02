В Новороссийске проводится проверка по факту безвестного исчезновения 23-летнего молодого человека

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Следственным отделом по городу Новороссийску СКР по Краснодарскому краю проводится доследственная проверка по факту безвестного исчезновения 23-летнего Александра Тохяна.

Установлено, что утром 18 февраля 2020 года молодой человек вышел из дома, расположенного на улице Винник в станице Елизаветинской. Между тем, последний раз его видели 19 февраля 2020 года в одной из гостиниц в городе Новороссийске. О безвестном исчезновении сына женщина сообщила в правоохранительные органы. С тех пор местонахождение Александра Тохяна неизвестно.

Приметы пропавшего Александра Владимировича Тохяна: на вид 23-24 года; рост 175-180 см; среднего телосложения, волосы черного цвета.

В момент исчезновения при себе имел мобильный телефон, паспорт гражданина РФ и денежные средства в размере 40 тысяч рублей.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление места нахождения пропавшего, а также обстоятельств произошедшего. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

Граждан, обладающих информацией о месте нахождения Александра Тохяна, следствие просит сообщить об этом по телефонам: 8-988-509-72-12 или 02.

Источник: https://kuban.sledcom.ru/