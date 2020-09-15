В Павловском районе мужчина подозревается в убийстве знакомого

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Павловским межрайонным следственным отделом СКР по Краснодарскому краю в отношении 37-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело. Он подозревается в убийстве 55-летнего знакомого (ч.1 ст.105 УК РФ).

По данным следствия, вечером 10 сентября 2020 года 55-летний мужчина приехал к дому знакомого на улицу Комсомольскую в станице Новопластуновской. Там между мужчинами произошел конфликт на бытовой почве. В ходе ссоры сын хозяина дома вступился за отца и нанес оппоненту не менее трех ударов ножом в области грудной клетки и шеи, убив его. На место были вызваны сотрудники правоохранительных органов.

В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и сбор доказательственной базы. Назначена судебно- медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: https://kuban.sledcom.ru/