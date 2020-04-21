Убийство в Анапе

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В Анапе мужчина подозревается в убийстве знакомого.

Следственным отделом по городу Анапе СКР по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего местного жителя. Он подозревается в убийстве 19-летнего знакомого (ч.1 ст.105 УК РФ).

Установлено, что в ночь на 20 апреля 2020 года 27-летний мужчина употреблял спиртные напитки со знакомыми в одном из домов на улице Анапской в станице Анапской. По версии следствия, во время распития алкоголя между фигурантом и 19-летним знакомым во дворе домовладения произошла ссора на бытовой почве. В ходе конфликта подозреваемый нанес оппоненту один удар ножом в область грудной клетки, убив его. Очевидцы произошедшего вызвали на место сотрудников правоохранительных органов.

В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю