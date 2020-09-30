В пункте пропуске Адлер в топливном баке транспортного средства обнаружен тайник

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В ходе реализации сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю контрольных функций в пункте пропуске Адлер, на автомобильной составляющей, выявлен гражданин Республики Абхазия.

В ходе осмотра легкового транспортного средства которого в топливном баке обнаружен тайник.

В данном тайнике обнаружена табачная продукция общим количеством 1200 пачек.

Выявленная табачная продукция изъята Сочинской таможней для принятия процессуального решения.

Предметом пограничного контроля в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации является признание законности пересечения государственной границы лицами, въезжающими в Российскую Федерацию, либо разрешение на пересечение государственной границы лицами, выезжающими из Российской Федерации, а также осуществление действий по обнаружению и задержанию нарушителей правил пересечения государственной границы, а в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, - по обнаружению и задержанию грузов, товаров и животных, запрещенных законодательством Российской Федерации к ввозу в Российскую Федерацию или вывозу из Российской Федерации.

Источник: http://ps.fsb.ru/department.htm