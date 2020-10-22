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-- В Краснодаре застройщик, обманувший дольщиков на 1,3 млрд рублей, отправился в колонию-поселение

Застройщик Эдуард Линдт, который был гендиректором ООО "Клубный квартал" и "Линдт" получил семь лет колонии-поселения. 
Линдта обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере.

Суд установил, что застройщик с 2013 по 2017 год привлек для строительства в Краснодаре ЖК "Рич Хаус" и "Клубный квартал" средства дольщиков в размере более 1,3 млрд рублей. 

Объекты построены не были, и дольщики остались без жилья. Суд установил, что о таком исходе предприятия Линдт знал заранее.
"Гражданские иски потерпевших оставлены без рассмотрения, им объяснено право на обращение в суд в порядке гражданского производства. Приговор в законную силу не вступил", - сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда.
Сейчас ЖК "Рич Хаус" и "Клубный квартал" достраивает другая стройфирма, отмечает "Коммерсант".

Источник: Телеграм-канал "Наивный лис"

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Категория: Новости / Криминал

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