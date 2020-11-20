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Полицейские Новороссийска задержали подозреваемого в краже комплектующих для автомобиля

22 — летний местный житель похитил из припаркованного во дворе автомобиля запчасти, сумма ущерба составила более 15 000 рублей.

В отдел полиции Южного района Управления МВД России по городу Новороссийску обратился местный житель.

Мужчина пояснил полицейским, что из его автомобиля были похищены колеса, крышка капота и багажник.

Прибывшие по указанному адресу полицейские изучили записи камер видеонаблюдения и опросили возможных очевидцев. Составили ориентировку, которую разослали всем дежурным нарядам.

В результате проведения оперативно - розыскных мероприятий полицейские установили причастность к краже комплектующих ранее судимого 22 - летнего местного жителя.   Правоохранители задержали мужчину по месту проживания и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Установлено, что злоумышленник путём свободного доступа похитил запчасти автомобиля потерпевшего и продал. Вырученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению.

В настоящее время следственным отделом полиции Южного района Управления МВД России по городу Новороссийску в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража».

Санкции данной статьи  предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. На период предварительного следствия мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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Категория: Новости / Криминал

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