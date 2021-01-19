ФСБ информирует...

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Вступило в законную силу решение Щербиновского районного суда Краснодарского края в отношении гражданина РФ за совершение преступления в сфере незаконной добычи водных биологических ресурсов.

Указанный гражданин с применением запрещенных для любительского рыболовства в Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне орудий лова (жаберные сети) причинил водным биологическим ресурсам Азовского моря особо крупный ущерб (более 530 000 рублей). преступление было пресечено сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

В соответствии с вынесенным обвинительным приговором, правонарушитель признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов). Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года и 5 месяцев с отбыванием наказания в колонии строго режима.

Причиненный государству и водным биологическим ресурсам Азовского моря ущерб взыскан установленным порядком.

Источник: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю