Незаконная добыча водных биологических ресурсов

/Криминал/

Вступил в законную силу приговор Приморско-Ахтарского районного суда Краснодарского края в отношении гражданина РФ за совершение преступления, предусмотренного ч.3. ст. 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов).

Данный гражданин совершил незаконную добычу (вылов) водных биологических ресурсов в акватории Бейсугского лимана Азовского моря с применением запрещенных для спортивного и любительского рыболовства орудий добычи (вылова) водных биоресурсов (жаберных сетей), а именно: 248 экземпляров пиленгаса и 312 экземпляров тарани. Акватория Бейсугского лимана Приморско-Ахтарского района Краснодарского края являлась на момент совершения преступления миграционным путем к нерестилищам для тарани.

Своими противоправными действиями он нарушил государственный порядок эксплуатации водных биологических ресурсов, причинив ущерб водным биологическим ресурсам Российской Федерации в размере 651 760 рублей, согласно такс, утвержденных Постановлением Правительства № 1321 от 03.11.2018 года, что в соответствии с примечанием к ст. 256 УК РФ признается особо крупным ущербом.

Приговором суда данному гражданину назначено наказание - 2 года лишения свободы, которое в соответствии со ст. 73 УК РФ признано условным с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев.

Причинённый ущерб водным биологическим ресурсам Российской Федерации взыскан в пользу государства установленным порядком.

Источник: http://ps.fsb.ru/department.htm