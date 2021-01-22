ФСБ информирует...

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Сотрудниками ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю при осуществлении пограничного контроля в пункте пропуска через государственную границу «Адлер», на автомобильной составляющей выявлен гражданин, предъявивший заведомо подложный паспорт.

По данному факту, а именно по признакам преступления, классифицируемого ч. 1 ст. 322 УК РФ (пересечение Государственной границы Российской Федерации без действительных документов), Пограничным управлением возбуждено уголовное дело.

Ответственность за совершение данного преступления предусматривает назначение штрафа в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Пограничное управление напоминает, что, в соответствии с российским законодательством, граждане выезд из Российской Федерации и въезд в Российскую Федерацию осуществляют по действительным документам, удостоверяющих личность.

Источник: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю