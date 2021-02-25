Бывшего депутата гордумы Краснодара обвинили в мошенничестве с зарплатой

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Прокуратура Центрального округа Краснодара утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении бывшего депутата гордумы от "Единой России" Бориса Крупнова.

Ему вменяют ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения).

По версии следствия, Крупнов, будучи заместителем генерального директора муниципального творческого объединения "Премьера", получал зарплату и за то время, когда не присутствовал на рабочем месте. Размер ущерба был оценен в 54 тысячи рублей.

Крупнов свою вину не признает.

Отметим, что это не первый скандал в Краснодарском крае, связанный с незаконными выплатами из бюджета. Так, в августе 2020 года за злоупотребление полномочиями был осужден депутат краевого заксобрания от "Единой России" Николаю Кравченко. Он незаконно выплатил своей дочери, а по совместительству помощнице, 74,5 тысячи рублей.

Источник: @Наивный лис