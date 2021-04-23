Общественники Новороссийска присоединились к акции «Гражданский мониторинг»

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Председатель общественного совета проверил организацию работыдежурной части Управления МВД России по городу Новороссийску

Председатель общественного совета проверил организацию работы дежурной части Управления МВД России по городу Новороссийску

В рамках проводимой акции «Гражданский мониторинг», направленной на укрепление доверия между гражданами и органами внутренних дел, председатель

Общественного совета, действующего при Управлении МВД России по городу Новороссийску Владимир Беличенко посетил дежурную часть Управления. Цель -проверка организации работы дежурной части и осуществление общественного контроля за деятельностью полиции в соответствии с федеральным законом. Общественник проверил реагирование оперативного дежурного на поступающие

телефонные звонки, порядок регистрации сообщений о преступлениях и правонарушениях, ознакомился с правовыми документами, регламентирующими деятельность дежурной части.

Начальник дежурной части Управления МВД России по городу Новороссийску майор полиции Андрей Шорников показал председателю стенды, на которых размещена информация по нормативно-правовой базе. При входе в дежурную

часть также отражены необходимые посетителям сведения о руководстве, графике приемов граждан, кроме того, выставлены образцы заявлений и другая актуальная информация.

Также члены Общественного совета ОМВД посетили специальное помещение для лиц, задержанных в административном порядке, и поинтересовались условиями их содержания.

По итогам проверки члены Общественного совета отметили профессиональную организацию работы дежурной части и дали положительную оценку быстрым и

грамотным действиям сотрудников полиции.