В Новороссийске общественники проверили качество оказания госуслуг населению по линии миграции

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В рамках акции «Гражданский мониторинг» член Общественного совета при Управлении МВД России по городу Новороссийску посетил отдел по вопросам миграции.

В рамках Всероссийской акции «Гражданский мониторинг» представитель Общественного совета посетил отдел по вопросам миграции полиции Центрального района УМВД России по городу Новороссийску и проверил качество предоставления государственных услуг, в том числе, посредством подачи заявлений граждан в электронном виде.

Член общественного совета при Управлении МВД России по городу Новороссийску Олег Бередин обратил внимание на оформление информационного стенда и актуальность графика приема граждан.

Инспектор ОВМ капитан полиции Юлия Каратаеваа ознакомила общественника с перечнем государственных услуг, предоставляемых отделами по вопросам миграции и разъяснила преимущества подачи заявлений электронно, через Единый портал госуслуг.

Общественник осмотрел помещение, где производится прием граждан и обратил особое внимание на наличие пандуса и кнопки вызова сотрудников полиции для людей с ограниченными возможностями.

По итогам проверки нарушений не выявлено, работа правоохранителей оценена положительно.

Источник: пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску тел.(8617)267-425