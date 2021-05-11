В отношении мэра Орла Юрия Парахина возбудили уголовное дело о халатности

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СУ СК по Орловской области возбудило уголовное дело о халатности в отношении мэра облцентра Юрия Парахина. Эту информацию «Абирегу» подтвердил сам господин Парахин.

Дело связано со строительством дороги якобы к его дому еще в 2018 году, когда чиновник возглавлял Орловский район.

«Да, действительно в отношении меня возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ («Халатность») по поводу строительства дороги в Орловском районе. При составлении проектно-сметной документации была допущена техническая ошибка в наименовании улиц. При этом подчеркну, что участок производства работ и объемы выполненных работ соответствуют ПСД. Уверен, что следствие во всём разберется. Я буду информировать общественность о ситуации», – прокомментировал господин Парахин.

Орловские СМИ еще несколько недель назад писали, что глава города может быть фигурантом уголовного дела. Силовые ведомства официально не подтверждали эту информацию.

11 апреля издание FLB.ru со ссылкой на представление генпрокуратуры в адрес губернатора Андрея Клычкова написало: «При этом в деятельности мэра Орла Парахина Ю. Н. выявлен ряд нарушений, связанных с неправомерным распределением бюджетных средств. Установлено, что вопреки условиям муниципального контракта, ремонт проезжей части улиц Свободы и Бугристая в д. Кондырева не выполнен. Вместо этого произведен ремонт дороги по улице Мира, а также на неразграниченном земельном участке, ведущем к дому фактического проживания мэра города. Акты приема выполненных работ 28.08.2018 г. незаконно подписаны Парахиным Ю. Н., муниципальный контракт оплачен в полном объеме. По результатам вмешательства Генеральной прокуратуры Российской Федерации 26.03.2021 г. СУ СК России по Орловской области по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 285 УК РФ, а 07.04.2021 г. – в отношении Парахина Ю. Н. по ч. 1.1 ст. 293 УК РФ», – цитирует документ издание.

Источник: ABIREG.RU