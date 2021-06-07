Доставят в наручниках Воронину в суд 7 июня?

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В Октябрьском районном суде Новороссийска продолжатся слушания по уголовному делу в отношении лидера местного отделения партии «Справедливая Россия». Ерохин обвиняется, якобы, в вымогательстве денег за то, что не будет «мешать чиновникам» на выборах депутатов городской думы в сентябре 2020 года.

Первое заседание суда было коротким по причине неявки потерпевшего, которым является заместитель главы администрации города-героя Новороссийска Татьяна Воронина.

Из достоверных источников известно, что выписан судейский приказ, по которому приставы должны доставить Воронину принудительно, в наручниках, в случае отказа добровольно явится.

Источник: @Смутное время