Сотрудниками ОМВД России по федеральной территории «Сириус» задержана подозреваемая в использовании поддельного водительского удостоверения

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Группой дознания ОМВД России по федеральной территории «Сириус» завершено расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков» в отношении 32-летней женщины.

В мае 2021 года обвиняемая, управляя автомобилем «Ford Escape» была остановлена сотрудниками дорожно-патрульной службы в районе ул.Перспективной. У сотрудников ГИБДД вызвало подозрение подлинность водительского удостоверения, которое предъявила гражданка. Оно было изъято и направлено на экспертизу. Согласно заключению технико-криминалистической судебной экспертизы было установлено, что предъявленное водительское удостоверение является поддельным.

Обвиняемая пояснила, что ранее она приобрела данное водительское удостоверение с помощью ресурсов сети интернет за денежные средства. В ходе проверки также установлено, что обвиняемая в установленном законом порядке водительское удостоверение никогда не получала.

В настоящее время уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного акта и дальнейшей передачи в суд для рассмотрения по существу. Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до одного года.

Источник: ОМВД России по федеральной территории «Сириус»