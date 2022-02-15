В Новороссийске перед судом предстанет обвиняемый в серии краж из домовладений

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Следственным отделом полиции Приморского района Управления МВД России по городу Новороссийску завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 34-летнего местного жителя по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

По данным следствия, обвиняемый, отжимая металлопластиковые окна на первых этажах, проникал в домовладения потерпевших в станице Натухаевской и похищал ценное имущество.

Установлена причастность фигуранта уголовного дела к 9 фактам противоправной деятельности. Похищенные ювелирные изделия обвиняемый продал, вырученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению. Общая сумма ущерба потерпевшим составила около 2,5 миллионов рублей.

На период предварительного следствия мужчине была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным актом направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемой части статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю