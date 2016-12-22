В Краснодаре мужчину посадят за надругательство над ребёнком

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В Краснодаре мужчина признан виновным в преступлении против половой неприкосновенности малолетней.

Собранные Лабинским межрайонным следственным отделом СКР по краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее судимому за совершение аналогичного преступления 46-летнему Николаю Баграмяну. Он признан виновным в совершении иных действий сексуального характера в отношении малолетней девочки (ч.5 ст.132 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что 24 августа 2015 года Баграмян находился в гостях у знакомых в поселке Веселом Курганинского района. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, удерживая малолетнюю дочь хозяйки дома руками, он совершил в отношении ребенка иные действия сексуального характера. Между тем его дальнейшие действия были пресечены вошедшей в комнату матерью потерпевшей, которая сообщила об этом в правоохранительные органы.

Приговором Краснодарского краевого суда Баграмяну назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Кроме того, мужчина лишен права заниматься деятельностью, связанной с обучением и воспитанием детей сроком на 15 лет. Приговор в законную силу не вступил.

Источник: Пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю