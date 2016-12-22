В Сочи местная жительница признана виновной в убийстве своего новорожденного ребенка

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Собранные следственным отделом по Адлерскому району города Сочи СКР по краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 23-летней Татьяне Осаулец. Она признана виновной в убийстве своего новорожденного ребенка (ст.106 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что 8 августа 2016 года женщина в домашних условиях родила жизнеспособного мальчика, после чего его задушила. С целью сокрытия следов совершенного преступления она закопала тело младенца на территории домовладения. Как установило следствие, женщина в связи с беременностью на медицинском учете не состояла. Своим родственникам она пояснила, что ребенок умер после родов, а впоследствии о произошедшем рассказала знакомой, которая сообщила об этом в правоохранительн ые органы. В ходе осмотра места происшествия 13 августа 2016 года следствием было обнаружено тело новорожденного мальчика, причиной смерти которого явилась механическая асфиксия.

Приговором суда женщине назначено наказание в виде 1,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Приговор по убийству новорожденного ребенку Осаулец вступил в законную силу!

Источник: пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю