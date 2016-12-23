На Кубани заместитель директора компании украл почти 10 млн. рублей

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Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю завешено расследование уголовного дела по факту неправомерных действий при банкротстве организации.

По версии следствия, обвиняемый, являясь заместителем одной из краснодарских компаний, находящейся на стадии банкротства, используя доверенность, заключил договоры купли-продажи недвижимого имущества, согласно которым реализовал земельный участок и восемь строений на территории Краснодарского края, принадлежащих компании, по заниженной стоимости за 3 млн. рублей. В результате его незаконных действий компании причинен крупный ущерб в сумме свыше 10,5 млн. рублей. В ходе расследования на отчужденное имущество наложен арест с целью возмещения ущерба потерпевшей стороне.

В настоящее время в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело, возбужденное по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 195 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерные действия при банкротстве», с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Санкции инкриминируемой обвиняемому статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.