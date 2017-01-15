Из-за ревности мужчина изрубил топором жену и гостя в Краснодарском крае

/Криминал/

Кровавая драма разыгралась в частом доме в станице Отрадной.

Как удалось выяснить, 39-летняя местная жительница и ее 38-летний муж устроили дома застолье. В гостях у семейной пары был их 26-летний знакомый. В разгар веселья глава семьи вдруг приревновал супругу к ее знакомому молодому мужчине. В ярости он схватил топор и несколько раз ударил возлюбленную и гостя по голове и телу.

В настоящий момент раненые мужчина и женщина находятся в отделении реанимации. За их жизнь борются врачи, которые оценивают состояние своих пациентов как крайне тяжелое. Подозреваемый в покушении на убийство задержан.

Как сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Краснодарскому краю Наталья Смяцкая, по данному факту возбуждено уголовное дело, в настоящий момент устанавливаются все причины и обстоятельства происшедшего.

Источник: livekuban.ru