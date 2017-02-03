В Кореновском районе женщину убили поленом

/Криминал/

В Кореновском районе в январе возбудили уголовное дело в отношении мужчины, которого подозревают в нанесении тяжких травм своей сожительнице, от которых она скончалась.

Установлено, что 38-летний мужчина с 35-летней женщиной жили в одном из домов в поселке Анапском. По версии следствия, 30 января они дома выпивали спиртные напитки, поссорились, женщина ударила сожителя рукой по лицу. Он взял полено и несколько раз ударил им оппонентку по голове, а после этого лег спать. На следующий день злоумышленник обнаружил сожительницу без признаков жизни. Причиной смерти стал открытый перелом костей свода и основания черепа, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Следственный отдел по Кореновскому району краевого управления СКР возбудил уголовное дело о причинении тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть. Подозреваемого задержали, решается вопрос о заключении его под стражу. Устанавливают обстоятельства преступления, расследование продолжается.

Источник: kuban24.tv