В Новороссийске мужчина предстанет перед судом по обвинению в причинении смерти по неосторожности малолетней дочери

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Следственным отделом по городу Новороссийску СКР по краю завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего мужчины. Он обвиняется в причинении смерти по неосторожности полуторамесячной дочери (ч.1 ст.109 УК РФ).

По данным следствия, вечером 23 ноября 2016 года мужчина в период отсутствия сожительницы уснул вместе со своей малолетней дочерью на кровати в помещении летней кухни по улице Свердлова, в которой они проживали, и придавил ее своим телом. Проснувшись и обнаружив, что ребенок не подает признаков жизни, обвиняемый положил тело девочки в полимерный пакет с бытовыми отходами, вышел на улицу и отнес к мусорному контейнеру, где оставил. О совершенном преступлении мужчина спустя сутки рассказал знакомой сожительницы, которая пришла навестить ребенка по просьбе ее матери. Смерть девочки наступила в результате механической асфиксии от закрытия телом обвиняемого просветов ее дыхательных путей.

Следствием собрана достаточная доказательственн ая база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю