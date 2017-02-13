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/Криминал/

В Калининграде полицейские задержали жителя региона за попытку устроиться врачом по поддельным документам

Участковые уполномоченные УМВД России по городу Калининграду задержали 29-летнего жителя Светлогорска по подозрению в использовании заведомо подложных документов.

По предварительным данным, мужчина при устройстве на должность врача-инфекциониста в одно из медицинских учреждений Калининграда предоставил недостоверные сведения о прежнем месте работы. Злоумышленник предъявил трудовую книжку, в которой было указано, что с 2011 по 2016 год он занимал должность врача в одной из больниц Москвы. В ходе разбирательств установлено, что запись и печать столичного медучреждения являются поддельными.

Действия задержанного квалифицированы по части 3 статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция включает наказание в виде ареста на срок до 6 месяцев.

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Категория: Новости / Криминал

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