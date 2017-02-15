В Белореченском районе судебный пристав-исполнитель подозревается в получении взятки и мошенничестве

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Белореченским межрайонным следственным отделом СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении судебного пристава-исполнителя Белореченского районного отдела судебных приставов УФССП по краю. Она подозревается в получении взятки за незаконное бездействие (ч.3 ст.290 УК РФ) и мошенничестве (ч.3 ст.159 УК РФ).

По версии следствия, в производстве судебного пристава-исполни теля находилось несколько исполнительных производств о взыскании задолженности по кредиту с местной жительницы и ее поручителей. При этом работник ФССП предложила женщине за взятку в размере 68 тысяч рублей не выполнять исполнительных действий по взысканию с нее долга и прекратить исполнительные производства. Однако основания для их прекращения отсутствовали. О таком предложении должница сообщила в территориальный отдел СКР. 22 ноября 2016 года заявительница прибыла в служебный кабинет судебного пристава-исполни теля и передала ей требуемую сумму денег. После получения денежных средств злоумышленница была задержана оперативными сотрудниками управления ФСБ по краю.

Кроме того, в ходе следствия было установлено, что в июне 2013 года судебный пристав-исполнит ель потребовала передать ей 21 тысячу рублей в качестве оплаты исполнительного сбора по исполнительному производству, которое было возбуждено в отношении другого местного жителя и находилось у нее в производстве. Между тем, получив указанную сумму, работник УФССП не передала денежные средства в кассу отдела, а распорядилась ими по своему усмотрению.

В настоящее время рассматривается вопрос о соединении указанных дел в одном производстве. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю