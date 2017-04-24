В Отрадненском районе пенсионер подозревается в убийстве супруги

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Новокубанским межрайонным следственным отделом СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении 63-летнего мужчины, подозреваемого в убийстве своей 57-летней супруги (ч.1 ст.105 УК РФ).

По версии следствия, вечером 23 апреля 2017 года супруги находились дома в хуторе Чехрак Отрадненского района, где между ними возник конфликт. В ходе ссоры мужчина нанес несколько ударов руками, утюгом, а также топором по телу и в область головы супруги. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте. О совершенном преступлении злоумышленник по телефону сообщил родственнику, который, в свою очередь, вызвал сотрудников скорой медицинской помощи и правоохранительных органов.

В настоящее время подозреваемый доставляется к следователю для производства следственных действий. Следователями и следователями-криминалистами продолжается работа на месте происшествия. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю