В Лабинском районе задержан похитель медтехники из больницы

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В дежурную часть обратились работники медицинского учреждения с сообщением о том, что из кабинета похищен электрокардиограф. Сумма причиненного ущерба составила более 55 тысяч рублей.

Следов взлома и незаконного проникновения правоохранители на месте происшествия не обнаружили. В ходе опроса очевидцы сообщили, что к хищению может быть причастен 51-летний пациент учреждения.

Правоохранители задержали подозреваемого в нескольких километрах от места совершения кражи. При нем было обнаружено похищенное имущество. В Отделе полиции задержанный сознался в содеянном. Мужчина пояснил, что находясь в приемном отделении больницы, выбрал момент, когда медицинские работники отвлеклись, а другие пациенты вышли из помещения, похитил прибор и скрылся.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В настоящее время отделом дознания ОМВД России по Лабинскому району в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю