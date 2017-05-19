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/Криминал/

Ростовчанину перевозившему 3 килограмма синтетических наркотиков грозит 20 лет тюрьмы

По версии следствия, 6 марта текущего года на стационарном посту ДПС «Кущевский» для проверки документов был остановлен автомобиль марки «Мерседес-Бенц» с государственным регистрационным знаком Московской области, поведение пассажиров которого вызвало у инспекторов ДПС подозрение.

В ходе досмотра транспортного средства в присутствии понятых, после предложения добровольной выдачи имеющихся при себе наркотических средств, психотропных веществ, оружия и иных предметов, запрещенных к хранению законодательством Российской Федерации, у гражданина Ростовской области Романа Головкина обнаружен и изъят полимерный пакет с порошкообразным веществом светлого цвета, которое согласно заключению эксперта является синтетическим наркотическим средством массой более 2,9 килограмма.

В ходе осмотра мобильного телефона подозреваемого удалось установить умысел последнего на последующий сбыт наркотических средств.

Прокурором уголовное дело направлено в Кущевский районный суд для рассмотрения по существу.

Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В случае признания судом Головкина виновным ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Источник: Прокуратура Краснодарского края

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Категория: Новости / Криминал

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