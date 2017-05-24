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Жителя Лабинска задержали после десяти лет в бегах

Полицейские Москвы задержали жителя Лабинска, находившегося в федеральном розыске 10 лет.

Задержан 34-летний житель Лабинска, более 10 лет находившийся в федеральном розыске за совершение особо тяжкого преступления.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации «Убийство». Однако подозреваемый  скрылся от органов предварительного следствия, в связи с чем и был объявлен в федеральный розыск. Розыскные мероприятия осложнялись тем, что мужчина постоянно менял места проживания, переезжая в разные регионы, связь с родственниками не поддерживал. В ходе реализации комплекса оперативных и технических мероприятий сотрудникам уголовного розыска ОМВД России по Лабинскому району удалось установить, что разыскиваемый находится в Москве. Подозреваемого задержали по месту временного проживания и доставили в Краснодарский край.

В настоящее время мужчина находится в изоляторе временного содержания. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

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Категория: Новости / Криминал

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