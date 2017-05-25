В Крымском районе задержан местный житель по подозрению в убийстве малолетней девочки

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Следственным отделом по Крымскому району следственного управления СКР по Краснодарскому краю продолжается расследование уголовного дела по факту безвестного исчезновения 22 мая 2017 года 12-летней Арины Данькиной (п."в" ч.2 ст.105 УК РФ), тело которой впоследствии было обнаружено в водоеме в русле реки Псебепс по улице Кирова в хуторе Новопокровском Адагумского сельского поселения.

Несмотря на то, что преступление было совершено в условиях неочевидности, благодаря целенаправленной работе следователя и следователя-криминалиста при участии сотрудников полиции лицо, совершившее преступление было установлено и задержано. Им оказался 30-летний местный житель, являющийся супругом сестры матери погибшей девочки.

В настоящее время подозреваемый доставлен к следователю СКР, с ним проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: СУ СКР По Краснодарскому краю