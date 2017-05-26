Подозреваемого в убийстве девочки в Крымском районе арестовали на два месяца

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В Крымском районе избрали меру пресечения в отношении подозреваемого в убийстве 12-летней Арины Данькиной.

«Подозреваемому в убийстве девочки избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Арина Данькина вышла из дома вечером 22 мая и пропала. Ребенка объявили в розыск, после ее исчезновения возбудили уголовное дело по п. «в» ч.2 ст.105 УК РФ (Убийство). Спустя два дня 24 мая тело девочки нашли в реке Псебепс недалеко от ее дома. По подозрению в убийстве задержали 30-летнего мужа сестры матери девочки. На допросе у следователя он признался в содеянном и написал явку с повинной.

Источник: Юга.ру