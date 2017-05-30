Вынесен приговор ОПГ состоявшей из сотрудников ОАО Банк «Народный Кредит»

/Криминал/

Анапский городской суд, согласившись с доказательствами, представленными государственным обвинителем прокуратуры края, вынес приговор в отношении 19 лиц в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159.1, ч. 2 ст. 167, ч. 2 ст. 162 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной преступной группой в особо крупном размере; умышленное уничтожение чужого имущества; разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для здоровья, с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия).

В суде установлено, что организованная преступная группа, состоявшая из сотрудников ОАО Банк «Народный Кредит»: начальника управления регионального развития Владислава Коробова, управляющего дополнительным офисом Владимира Поленицы, специалистов Александра Овсянникова, Ирины Порхуновой, Юлии Меджитовой, а также жителей города Анапы: Арсена Закарьяна, Альберта Тертеряна, Алексея Белозерова, Романа Нерсесяна, и неосведомленные о деятельности организованной преступной группы, без постоянного источника дохода Александра Шутова, Светланы Гребенкиной, Романа и Максима Усиковых, Ивана Гнездилова, Валентины Долгой, Кристины Гавриковой, Александры Бондаренко, Марии Жевняк, Марины Чайка, в с начала апреля 2013 года до середины апреля 2014 года, незаконно оформили 71 кредит, причинив указанному банку ущерб на общую сумму более 90 млн рублей.

После чего 30 июня 2014 года на дополнительный офис № 5 «Анапа» Филиала «Сочи» ОАО Банк «Народный Кредит» совершено разбойное нападение, сопряженное с поджогом, заранее спланированное управляющим указанного учреждения Владимиром Поленицей, с целью сокрытия кредитных мошенничеств, а также хищения денежных средств на сумму 90 млн рублей.

С учетом мнения государственного обвинителя, тяжести совершенных преступлений, судом назначено Поленице 8 лет лишения свободы со штрафом 1 млн рублей, Коробову, Закарьяну, Белозерову, Тертеряну, Нерсесяну – от 3 до 7 лет лишения свободы со штрафами от 300 до 800 тысяч лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Остальным лицам, чья роль в совершении преступлений была не столь значительна, назначено наказание, не связанное с лишением свободы, а также применена амнистия.

Приговор в законную силу не вступил.

Источник: Прокуратура Краснодарского края